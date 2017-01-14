Kardeşim Olur Musun?" Projesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından gerçekleştirilen "Kardeşim olur musun?" projesinin tanışma etkinliği Konya'da öğrenim gören gönüllü gençler ve yaşları 6-12 arasında değişen sığınmacılar arasında gerçekleştirildi.



Savaş ve çeşitli nedenlerle Türkiye'ye sığınan çocukların kendi beceri ve yeteneklerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve içinde bulundukları topluma adaptasyonlarını kolaylaştırmak için gerçekleştirilen tanışma programına katılan çocuklar, oyun oynadı ve kitap okudu.



Beş ay sürecek projenin bundan sonraki sürecinde her bir genç, bir çocuğun gönüllü kardeşi olarak hem ona yetkin olduğu alanda eğitim verecek, hem de onun beceri ve yeteneklerinin gelişim süreci, sosyolojik ve psikolojik gelişimi ile yakından ilgilenecek.