Kardeşi tarafından kazara öldürülen çocuk toprağa verildi



MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kardeşi ile oyun oynarken silahın patlaması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Tayyip Sarıer gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fethiye'nin Çamköy Mahallesinde dün meydana gelen olayda, babası Bayram Sarıer'e ait av tüfeğiyle oynamakta olan Tayyibe Sarıer'in yanlışlıkla tetiğe basması sonucu kurşunun isabet ettiği Tayyip Sarıer hayatını kaybetmişti. Tayyibe Sarıer polis tarafından gözetim altına alınırken, ağabeyinin cenazesi kesin ölüm nedenin araştırılması için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Tayyip Sarıer'in cenazesi otopsi işleminin ardından yaşamını yitirdiği evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Sarıer için Çamköy Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Sarıer'in babası Bayram Sarıer de namaz sırasında saf tuttu. Cenaze duaların ardından toprağa verildi.

Polis tarafından gözetim altında tutulan ve olaya ilişkin ifadesi alınan Tayyibe Sarıer aileye teslim edildi. Tüfeği dolu şekilde evin salonunda bırakan baba Bayram Sarıer, hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.