Kardeşi Tarafından Kazara Öldürülen Çocuk Toprağa Verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kardeşi ile oyun oynarken silahın patlaması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Fethiye'nin Çamköy Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, babası B.S.'ye ait av tüfeğiyle oynamakta olan T.S.'nin (12) yanlışlıkla tetiğe basması sonucu kurşunun isabet ettiği ağabeyi Tayyip S. (14), hayatını kaybetmişti. T.S. polis tarafından gözetim altına alınırken, ağabeyinin cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.



Tayyip S.'nin cenazesi otopsi işleminin ardından yaşamını yitirdiği evine getirildi. Helallik alınmasının ardından çocuk için Çamköy Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.



Polis tarafından gözetim altında tutulan ve olaya ilişkin ifadesi alınan T.S. aileye teslim edildi. Tüfeği dolu şekilde evin salonunda bırakan baba B.S. hakkında ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA