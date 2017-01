23 yıldır barış için şarkılar söyleyen Kardeş Türküler, 24. Yıl Konseri için 22 Ocak'ta Mall of İstanbul MOİ Sahne'de sevenleriyle buluşuyor.



23 yıldır konserlerinde, Anadolu'nun farklı kültür, inanç ve inanışlarını tanıtmanın yanı sıra, çok farklı kültürdeki insanları bir araya getiren Kardeş Türküler, kardeşlik ve kaynaşma ortamı oluştururken, ön yargı ortamının yıkılmasını sağlıyor. Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Arapça, Rumca, Süryanice ve daha birçok dildeki geleneksel türkülerden oluşacak bu keyifli konser, Anadolu ve çevresinde yaşayan farklı dil ve inançlara sahip halkların şarkılarını, kendi kültürel bağlamlarını dikkate alarak, orijinal dilleriyle yorumlayan Kardeş Türküler' in engin vizyonuyla hayat bulacak. Çok geniş bir coğrafyada kardeşlik, barış ve bir arada yaşama arzusunu söyledikleri türküler ile her zaman dile getiren Kardeş Türküler, 23 yıldır barış için söylediği şarkıların en güzel örneklerini Mall of İstanbul MOİ Sahne'de seslendirecek.