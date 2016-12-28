Kardeş şehir Ulsan'da yapılan çalıştayda Kocaeli tanıtıldı

Kocaeli'nin dünya genelindeki kardeş şehirleri arasında yer alan Güney Kore'nin Ulsan şehrinde gerçekleşen çalıştayda, Kocaeli'yi tanıtan bir sunum da yapıldı.

SANAYİ KENTLERİ ULSAN VE KOCAELİ

Türkiye'nin sanayi başkenti Kocaeli ile Güney Kore'nin endüstriyel başkenti olan Ulsan arasında çok sayıda ortak yön bulunuyor. 2002 yılında alınan karar gereği kardeş şehir olan Kocaeli ile Ulsan arasında geçen yıllarda karşılıklı düzenlenen etkinlikler ve ziyaretlerle kardeş şehir ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşandı.

YENİ ETKİNLİKLER PLANLANDI

Öte yandan Ulsan Kardeş ve İşbirliği Şehirleri Çalışanları Çalıştayı'nda Ulsan'a Büyükşehir statüsü verilmesinin 20. yıl dönümü nedeniyle 2017 yılında yapılması planlanan etkinlikler de ele alındı. 2017 yılının eylül ayında kentimiz ve kardeş şehir Ulsan'ın üst düzey yöneticilerine yönelik bir toplantı düzenlenmesi de ele alınan görüşler arasında bulunuyor.