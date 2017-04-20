Kardeş Okullardan Başkan Şirin'e Teşekkür

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, öğrenciler arasında kardeşlik, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla "Kardeş Okul" ismiyle başlatılan proje kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.



Başkan Turgay Şirin, Turgutlu Namık Kemal İlkokulu öğrencilerinin kendi okullarına kardeş okul olarak seçtiği, Çıkrıkçı Yaşar Kazimet Aybars İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu. Düzenlenen etkinliğe Başkan Şirin'in yanı sıra Namık Kemal İlkokulu Müdürü Uğur Atabaş, Çıkrıkçı Yaşar Kazimet Aybars İlkokulu Müdürü Metin Karakeçeli, Bozkurt Mahalle Muhtarı Hüsnü Nişli ile okul öğretmen ve öğrencileri katıldı. Öğrenciler tarafından ilgili ile karşılanan Belediye Başkanı Turgay Şirin, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Merkez ve kırsal kesimde eğitim gören öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimlerinin önemini vurgulayan Başkan Şirin, projede emeği geçenleri kutladı. Turgutlu Belediyesi olarak projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Şirin, Turgutlu Namık Kemal İlkokulu öğretmenleri tarafından kendisine takdim edilen hediyeden dolayı da emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA