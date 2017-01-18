Kardeş Okula Dönem Sonu Hediyesi Gönderdiler

Düzce Şükran Öney Anaokulu'nun kardeş okul etkinliğinde çocukların yüzü güldü. Minikler öğretmenleri ile arkadaşları için hazırladıkları hediyelerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.



Şükran Öney Anaokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi için Kardeş okul olarak belirlediği Düzce Bayram Turan Çetin Anaokuluna dönem sonu hediyeleri götürdü.



Öğrenci kardeşlerine hediyeler hazırlamanın heyecanını yaşayan minikler kardeş okul öğrencilerine hediye verirken hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştiler. - DÜZCE