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Çok Büyük Bir Kıyım Hedeflendi'
Borsa 76 Binde Dengelendi
Kardemir Rekor Kırdı
5 Ocak 2017 Perşembe 17:37
Kardemir, 2016'da sıvı çelik üretiminde rekor kırdı.
Kardemir, 2016'da sıvı çelik üretiminde rekor kırdı
Kaynak:
Dunya.com
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