Kardemir Karabükspor'un Konuğu Kasımpaşa

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.



Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.



Kardemir Karabükspor'da sakatlıkları bulunan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore yarınki maçta forma giyemeyecek.



Sahasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in ardından en çok puan toplayan takım olma özelliğine sahip kırmızı-mavililerde, 4 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Kasımpaşa maçında Papp, Ceyhun Gülselam, Poko ve Skulason sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.



Ligin 26. haftasında oynanan Fenerbahçe maçının 38. dakikasında sakatlanarak sahayı terk eden ve 27. haftadaki Bursaspor maçında takımını yalnız bırakan Rumen milli futbolcu Iasmin Latovlevici, yarınki maçta kadroda olacak.



Ligde 10. randevu



Kardemir Karabükspor ile Kasımpaşa yarın Süper Lig'de 10. defa karşı karşıya gelecek.



İki takımın ligde karşılaştığı 9 maçın ikisinden Kardemir Karabükspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



Kırmızı-mavililer, 2010-2011 sezonunda başlayan rekabette rakibinin kalesini 9 kez havalandırdı, Kasımpaşa ise 13 golle karşılık verdi.



İki takım arasında bu sezon ligin 11. haftasında İstanbul'da yapılan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.



Gül: "Rahat bir nefes almak istiyoruz"



Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin sonuna yaklaşıldığını, özelikle alt sırada bulunan takımların sıkı bir mücadele içine girdiklerini söyledi.



Artık maçlarda "favori" diye bir kavramın kalmadığını vurgulayan Gül, "Şu an 34 puana sahibiz ancak ligde kalma hedefimizi yakalamak için daha puanlara ihtiyacımız var. Bu nedenle yarın sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçı belkide bizim en önemli maçımız. Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılıp, rahat bir nefes almak istiyoruz. İç sahada başarılı maçlar çıkardık. Bunu yarın da tekrarlarsak bizim adımıza iyi olacak." diye konuştu.