Kardemir Karabükspor, Ukraynalı Kaleci ile Anlaştı

– KARDEMİR Karabükspor, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in 29 yaşındaki kalecisi Oleksandr Rybka ile 2 yıllık ön anlaşma imzaladı.



Ukraynalı kaleci Rybka, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut'un Ankara'daki ofisinde kendisini 2 yıllığına kırmızı mavili renklere bağlayan ön anlaşmaya imza attı. Başkan Tankut, Rybka'nın 3 Ocak'ta başlayacak olan Antalya kampına katılacağını ve resmi sözleşmenin burada gerçekleştirileceğini söyledi. Tankut, belki 1 transfer daha yapabileceklerini belirtti. - K