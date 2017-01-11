Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tudor: "Akhisar Belediyespor Zorlu Bir Takım"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İgor Tudor, hafta sonu sahalarında karşılaşacakları Akhisar Belediyespor'un çok sağlam ve yenmesi çok zor bir takım olduğunu söyledi.



Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını kamp yaptığı Antalya Belek'te sürdürdü. Teknik direktör İgor Tudor gözetiminde yapılan antrenmana Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Traore, Yatabare ve Poko ile sakatlıkları bulunan Skulason ve Rybka katılmazken Alexe takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.



Antrenman sonrası açıklama yapan Tudor, kampın iyi geçtiğini, her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Akhisar Belediyespor maçının çok zorlu geçeceğini belirten Tudor, şöyle dedi:



"Çok sağlam ve katı bir takım. Gerçekten yenmesi çok zor bir takım. Az gol yiyorlar ve organizeler. Kompakt oynuyorlar. Ama her şey bize bağlı. Bizim ne yaptığımız önemli. Karşımızda sağlam bir rakip var ve bunun farkındayız."



Kardemir Karabükspor, yarın sabah yapacağı son antrenmanın ardından Karabük'e hareket edecek ve çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Antrenman



-Teknik direktör İgor Tudor'un açıklamları



HABER - KAMERA: BÜLENT DİKTEPE,ANTALYA