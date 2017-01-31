Kardemir Karabükspor Romen Papp'la İmzaladı

Kardemir Karabükspor, İsviçre Challenge Lig takımlarından FC Wil 1900 takımının Rumen defans oyuncusu 28 yaşındaki Paul Papp ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Paul Pap, Kardemir Karabükspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. İyi bir sezon geçirmek için elinden geleni yapmak istediğini belirten Papp, şöyle dedi Bir aileye geldiğimi düşünüyorum. Burada daha önce birlikte oynadığım Rumen oyuncuları tanıyorum. Yeteneklerimi burada geliştirmeye geldim. Kariyerimi burada bir basamak daha öteye atacağım. Buraya gelmemin diğer bir sebebi de Romanya milli takımıydı. Burada her zaman iyi çalışıp, kendimi iyi hazırlayıp hazır bir şekilde hocamın görev vermesini bekleyeceğim ve oynayacağım.



Paul Pap, daha sonra takımının Antalya kampına katılmak üzere bu kente gitti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Paul Papp'dan detay



-İmza töreni



-Paul Pap'ın açıklamaları



Haber-Kamera Bülent DİKTEPE KARABÜK,