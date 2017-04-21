Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa Soyunma Odaları

KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, maça iyi başlayamadıklarını belirtti.



Teknik Direktörü Zoran Barisic maç sonrası düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:



"Oyunu geriden kurma anlamında biraz sıkıntı yaşadık. Fakat 10 dakika sonra oyunun kontrolünü alan taraf bizdik. Çok net gol fırsatını değerlendiremedik. İkinci yarı her iki takım için de çok açık bir oyundu. Rakibimiz de, biz de gol fırsatlarına girdik. Oyunda mesafeler çok açıldı. Özellikle üçüncü bölgede ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık, final paslarını atamadık. Bizim için daha önemli sorun ön bölgede yaratıcılıktı. Neticesinde 3 puan alamadık ama alınmış 1 puan var sonuçta."



"Oyuncularda bir boş vermişlik, konsantrasyon eksikliği var mı?" şeklindeki soru üzerine Barisic, "Takımda bir boş vermişlik yok. Özellikle son dakikalarda oyuncularda o isteği, o arzuyu görmüşsünüzdür. Bütün oyuncularım gol atmak için ön bölgelerdeydi. Bundan dolayı da rakibimize kontra ataklar verdik" dedi.



KASIMPAŞA CEPHESİ



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise beklendiği gibi zor ve çekişmeli bir maç olduğunu söyleyerek, "İki denk kuvvetin maçı gibi bir karşılaşma oynandı. Bugün kazanabilirdik, fırsatlar geldi. İlk yarı dengeli oynayan taraf bizdik. Her iki tarafın da pozisyonu yoktu ama, iyi bir mücadele vardı. İkinci yarıda gol atabileceğimiz, öne geçebileceğimiz pozisyonları ve kontraatakları bulduk ama değerlendiremedik. İki kader anı vardı. Bunu değerlendirsek buradan 3 puan alarak ayrılacaktık. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi mücadele ederek oyunu sonuna kadar kovaladılar. Oyuncularımı verdikleri mücadelelerinden dolayı ve oyuna sadık kaldıklarından dolayı kutluyorum. Ligin iç saha performansı olarak en iyi üçüncü takımıyla oynadık. Burada pozisyon vermemek önümüzdeki haftalar için önemli. Sakatlıklardan dolayı erken oyuncu değişikliklerimiz ofansif olarak bizi son dönemde diri tutamadı. Neticede 1 puan aldık. Kalan 6 haftada kazanacak oyunları oynamak istiyoruz. Umuyorum takımım bunu gerçekleştirir" diye konuştu. - K