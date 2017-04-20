Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşusuyla başladı.



Pas çalışmasının yapıldığı yarım sahada oynanan çift kale maçla son buldu. İdmana sakat olan Kerim Zengin katılmadı.



Antrenmanın ardından Metin Türker Tesislerin'de toplanan kafile, sakatlıkları bulunan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore'den yoksun kampa girerek, yarın saat 20.00'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak maçı beklemeye başladı.