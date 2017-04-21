Kardemir Karabükspor -Kasımpaşa Karşılaşması Golsüz Bitti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele golsüz sona erdi.



Maçtan dakikalar



19. dakikada Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Ceyhun Gülselam'a çarpıp Seleznyov'da kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Seleznyov kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşunda top üstten auta gitti.



22. dakikada şık çalımlarla rakip ceza alanına giren Poko sağ kanattan sert vuruşunda top ters kanattan taca çık



56. dakikada Pavelka'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Andre Castro kalesini terk eden Ahmet Şahin'in üzerinden topu aşırmak istedi ancak top kalecide kaldı.



63. dakikada Latovlevici'nin ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Seleznyov'un şutunda top yandan auta gitti.



75. dakikada İlhan Depe'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Seleznyov sağına çekip yaptığı vuruşunda kaleci Ramazan topu çelmeyi başardı.



76. dakikada sağ kanattan Latovlevici'nin kullandığı kornerde arka direkte Seleznyov'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.



90. dakikada Adem Büyük'ün pasından topla buluşan Abdullah'ın şutunda top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu



Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx



Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xxx, Dany xxx, Barış xxx, Latovlevici xxx, Paul Papp xxx, Ceyhun xxx, Poko xxx (İlhan dk. 71 xx), Skulason xx, Tanase xxx, Biliznichenko xx (Ermin Zec dk. 63 xx), Lazarevic xx, Seleznov xxx (Yatabare dk. 88 ?)



Yedekler: Ercüment, Gaman, Fatih Atik, Serdar



Teknik Direktör: Zoran Barisic



Kasımpaşa: Ramazan xxx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau x (Bozhikov dk. 39 x), Popov xx, Pavelka xx, Turgut xx (Abdullah dk. 72 xx), Castro xx, Koita xx (Eduok dk. 46 xx), Adem xx



Yedekler: Eray, Shala, Guanca, Mustafa Batuhan



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Sarı kartlar: Barış, Papp, Tanase (Karabükspor), Pavelka (Kasımpaşa)



(Çetin Uzunkara /İHA)