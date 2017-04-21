Kardemir Karabükspor- Kasımpaşa: 0-0





STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu



HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Volkan Narinç (xx), İlker Takpak (xx)



KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin (xx) - Paul Papp (x), Dany (xx), Barış (xx), Latovlevici (x), Bliznichenko (x) (Dk.64 Ermin Zec x), Poko (x) (Dk.71 İlhan x), Skulason (x), Ceyhun (x), Tanase (x), Seleznov (x) (Dk.88 Yatabare)



KASIMPAŞA: Ramazan (xx) - Popov (xx), Veysel (xx), Titi (xx), Veigneau (x) (Dk.38 Bozhikov x), Turgut Doğan (x) (Dk.72 Abdullah x), Sadiku (x), Pavelka (x), Castro (xx), Adem Büyük (x), Koita (x) (Dk.46 Eduok x)



SARI KARTLAR: Barış, Paul Papp, Tanase (Kardemir Karabükspor) Pavelka (Kasımpaşa)



Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 sona erdi.



5'inci dakikada Veigneau'nun arka direğe ortasında Koita, kafayla indirdi. Sadiku'dan önce kaleci Ahmet Şahin topa sahip olarak tehlikeyi önledi.



19'uncu dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Seleznov'un sert vuruşu auta gitti.



32'nci dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Latovlevici topu yerden Tanase'ye gönderdi. Bu oyuncunun ceza yayı içinden vuruşu savunmaya çarparak oyun alanına döndü.



İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi



55'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Castro, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruş denedi. Ancak top kalecide kaldı.



75'inci dakikada İlhan'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Seleznov'un sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.



78'inci dakikada Adem'in pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Popov'un vuruşu üstten auta gitti.



79'uncu dakikada Seleznov'un sağ çaprazdan vuruşunu kaleci direk dibinde kontrol etti.



90'ıncı dakikada Abdullah'ın ceza yayı gerisinden yerden sert vuruşu kalecide kaldı.



90+2'nci dakikada soldan Eduok ortaladı. Altıpas içinden Adem'in kafa vuruşu üstten auta gitti.



Karşılaşma 0-0 sona erdi.



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