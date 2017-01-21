Kardemir Karabükspor- Galatasaray Maçının Ardından (2)

NAZİFOĞLU: CÜNEYT ÇAKIR'IN HAKEMLİK YAPMA OLANAĞI KALMAMIŞTIR



Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu, 2-1 mağlup oldukları Kardemir Kardemir Karabükspor maçını değerlendirdi. Kardemir Karabükspor'un ligin en fazla koşan ekiplerinden olduğunu ifade eden Nazifoğlu, "Eksiklerimiz vardı. Onlar şanslarını değerlendirdi. Bizim de bireysel hatamızdan galip geldiler. Tebrik ediyoruz" dedi.



Cüneyt Çakır ile ilgili soru üzerine Nazifoğlu, "Cüneyt hocaya artık hiçbir takım futbolcuları ve yöneticileri güvenmiyor. Artık bu güveni kaybetmiştir. Hakemlik yapma olanağı kalmamıştır. İnanmadığı, görmediği bir pozisyonda lehimize olan faulu penaltı olarak değerlendirmiştir. ve garibi bütün tribündekiler böyle bir hareket yapacağını biliyordu. Yani şaşırtmadı bizi böyle bir karar vermesi. Bir devin çöküşü. Kendi kendini amip gibi yiyip bitiriyor. Yasin'in pozisyon elle alınmış pozisyon değil. Son derece temiz bir pozisyon. 5 bin kişilik Karabük seyircisinin baskısına bile dayanamayan uluslararası bir hakem" dedi.



'PODOLSKİ'YE MOBBİNG YAPIYORUZ'



Podolski'nin transferiyle ilgili de konuşan Nazifoğlu, "Biz Podolski'yi yollamak istemiyoruz. Podolski mutsuz olduğunu söylüyor. Eşi ve çokcularının yanında olmak istediğini söylüyor. Eşi ve çocukuları kendisi için endişe duyuyor. Biz de gitmemesi için kendisine baskı yapıyoruz. Gitmesin diye mobbing yapıyoruz" diye konuştu.



Rikerink'in oyuna geç müdahale ettiği eleştirisini de değerlendiren Nazifoğlu, "Yenildiğin maçtan sonra futbolcuların, yöneticilerin, teknik direktörlerin eleştirilmesi normaldir. Ne yapalım şimdi hocamız var. Yönetim onda. Kararlarına saygı duymamız gerekiyor.



Tarnsfer için çalışıyoruz. Maalesef futbolcuların Türkiye'ye gelmesiyle ilgili bazı sıkıntılar var. Onları aşmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız takımlarını bırakmasınlar, desteklesinler. Bu mağlubiyet bütün takımların alabileceği bir mağlubiyet. Karabük güçlü bir ekip. Sahamızdaki 2 maçı alıp şampiyonluğun en güçlü adayı olmak istiyoruz yeniden" dedi.



