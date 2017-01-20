Kardemir Karabükspor, Galatasaray Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını tamamladı.



Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı.



Antrenmana, sakatlığı süren kaleci Oleksandr Rybka ile Ermin Zec'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülke milli takımlarında bulunan Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore ve Andre Biyogo Poko katılmadı. Olafur Ingi Skulason ve Marius Silviu Alexe ise takımdan ayrı koştu.



Kırmızı-mavili ekip antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde bu 7 futbolcudan yoksun olarak kampa girdi.



Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yapılacak Kardemir Karabükspor-Galatasaray mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak.