Kardemir Karabükspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor, son hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.



Karabük Üniversitesi Ay Yıldızlı Stat'ta, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı süren kaleci Rybka ile Ermin Zec'in yanı sıra, Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Yatabare, Traore ve Poko katılmadı. Skulason ve Alexe ise takımdan ayrı koştu.



Kırmızı-mavili ekip, antrenmanın ardından 7 futbolcudan yoksun Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.



Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak ve Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmada Kardemir Karabükspor'un muhtemel 11'i şöyle:



"Ahmet, Kerim, Dany, Barış, Latolavici, İlhan, Kokolavic, Ceyhun, Biliznichenko, Tanese ve Seleznov" - KARABÜK