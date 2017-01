Kardemir Karabükspor'da Traore Kalıyor

KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, daha önce takımdan ayrılacağı açıklanan Traore'nin kalacağını söyledi. Tankut, "Traore ile son görüşmemizde takımda kalacağını ve oynamak istediğini söyledi" dedi.



Başkan Tankut, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında adının da verildiği antrenman sahası ve kulüp binasının Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne devredildiğini açıkladı. Tankut, yönetim ve idari bina sorununu maçlarını oynadıkları Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı ile çözeceklerini, protokol tribünün sağ ve sol taraflarındaki boşluklara idari ve yönetim binası yapılacağını, maraton tribününün altına da 27 loca yapılacağını, bu işin haziran ayına kadar bitirileceğini kaydetti. Tankut, Safranbolu İlçesi'ne bağlı Yazıköy Köyü'nde kulübe tahsis edilecek 70 dönüm araziye de 2 doğal çim ve 1 sentetik çim sahası, kamp eğitim merkezi, sporcuların soyunma odası binası ve seyirci tribünü yapılacağını bildirdi.



'SÜPER LİG'DE KALMAK İÇİN DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'



Süper Lig'de kalıcı olabilmek içinn desteğe ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Tankut, "Tek silahımız 13 bin kişilik stadımızın dolması. Elimizde başka güçlü bir silahımız yok. Bu tribünler boş kaldığı sürece biz hiç kimsenin üzerinde bir hakimiyet kurma şansı yakalayamayız. O tribünler dolacak ki 'Bu şehir bu takımı süper ligde istiyor' hissini verecek. O hakemler, 'Bu şehir süper ligde takım istiyor' diyebilsin. Havaalanı yok, otel yok. Zaten futbolcu getirmekte zorlanıyoruz. Takıma sahip çıkılmazsa üzülürüz ve hepimiz pişman oluruz" dedi.



TRANSFER ÇALIŞMALARI



Transfer çalışmalarına da değinen Tankut, "Dinamo Kiev'den kaleci Rybka'yı, Shakhtar Donetsk'ten golcü oyuncu Seleznyov'u transfer ettik. Hazırlık maçında sakatlanan Rybka'nın 4 hafta sonra iyileşeceğini ümit ediyoruz. Bu 4 maçta kaleci Ahmet Şahin'e herhangi bir şey olmadan yoluna devam etmesi için hep birlikte dua edeceğiz. Seleznyov, gol sorunumuza çare olur diye umut ediyoruz. Defans oyuncumuz Hakan Aslantaş'ı Gaziantepspor'a kiraladık. Onun yerine Romanya Ligi'nde Astra Giurgiu forması giyen Cristian Sapunaru ile transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Belli bir noktaya geldik. Her an bitebilecek bir durumda. Onu bekliyoruz. Dnipro takımının orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Andriy Bliznichenko ile de görüşüyoruz. Büyük bir ihtimalle pazartesi günü Türkiye'ye gelmiş olacak. Elazığspor'da kiralık olarak oynayan Bucaspor'un kalecisi Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştık. Henüz resmi bir sözleşme imzalamadık. Eğer hukiki bir sorun çıkmazsa pazartesi günü yapacağımız protokolle sezon sonu bize gelme kaydıyla Çağlar'ı transfer etmiş olacağız" diye konuştu.



TRAORE DÖNÜYOR



Takımın en fazla gol atan orta saha oyuncusu Traore'nin, daha önce takımdan ayrılmak istediğini söylediğini hatırlatan Başkan Tankut, "Kendisine 'Bizde kalacaksın' dememiz söz konusu olamazdı. Bizimle yarım sezonluk sözleşmesi vardı. Katar'dan bir teklif geldi. Bizde o teklife bir cevap verdik. Çin'den de gayri resmi bir teklif geldi. Fakat Traore ile son görüşmemizde takımda kalacağını ve oynamak istediğini söyledi. Onun yerine yapacağımız transferi şu an itibariyle durdurduk. Afrika Kupası'nda olan Traore'yi bekliyoruz. 14-15 günlük bir süre var. Bir şeyler değişir değişmez bilemeyiz. Kendisinin yeniden gitmek gibi bir talebi olursa elimizde alternatif çalışmalarımız var" diye konuştu.



- K