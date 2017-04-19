Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Sürüyor

KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, bu sene ligde tutunmanın kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, "Alacağımız bir galibiyet bizi aşağıyla herhangi bir hesap yaptırmayı gerektirmeyecek" dedi.



Kardemir Karabükspor, Cuma günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda sürdürdü. Kulüp Başkanı Ferudun Tankut, stada gelen teknik ekip ve futbolcularla tokalaşıp teknik direktör Zoran Barisic ile bir süre görüştü.



Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Başkan Tankut, sezonun en kötü maçını deplasmanda Bursaspor'a karşı oynadıklarını ve farklı yenildiklerini söyledi.



Tankut, "Çok üzüldük. Sonuçtan ziyade oynadığımız futbol bizi üzdü. Kasımpaşa maçı ile bunu telafi ederiz diye düşünüyoruz. Kalan 7 maçta toplayacağımız puanlarla sezon sonu yerimizi belirlemiş olacağız. Bir taraftan toplayacağımız puanların maddi yönü olduğu gibi bir taraftan takımımızı daha iyi görerek önümüzdeki sezonun hazırlığını yapacağız. Zor, inişli ve çıkışlı bir lig. Bizim için ilk sene ligde tutunmak önemliydi. Şu an itibariyle 34 puanımız var. Alacağımız bir galibiyet bizi aşağıyla herhangi bir hesap yaptırmayı gerektirmeyecek. Traore ve Kerim'in oynayamayacağı Kasımpaşa maçında diğer arkadaşlarımızın mücadelesiyle galip gelmek istiyoruz" dedi.



Zoran Barisic ise puan sıralamasında Kasımpaşa'nın altında bulunduklarını hatırlatarak şöyle dedi:



"Hedefimiz bu maçı kazanarak Kasımpaşa'yı sıralamada altımıza almak istiyoruz. Bunun için de iyi çalışıyoruz. Arkadaşlar her şeylerini veriyorlar. Kolay top kayıpları yapmamak istiyoruz. Çünkü rakibimizin hızlı atakları çok etkili. Dolayısıyla bununla alakalı önlemlerimiz olacak.



Kerim ve Traore bu maçta bizimle olamayacak. Traore takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Fakat biraz zamana ihtiyacı var. Onun dışında bütün futbolcularımız formdalar, fit durumdalar, hepsi hazırlar. Kasımapaşa'ya karşı onlardan çok iyi performans ve mücadele bekliyorum."



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