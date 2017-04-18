Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Barisic'in futbolcuları sık sık uyardığı antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.



Sakatlıkları nedeniyle uzun bir aradan sonra dün idmana çıkan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore, bugünkü antrenmanda da takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde koştu.



Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin özellikle alt sıralarında son haftalarda heyecanın arttığını, Kasımpaşa maçının çok önemli olduğunu söyledi.



Rakiplerinin kaliteli bir ekip olduğunu belirten Tankut, maçı kazanarak rahat bir nefes almak istediklerini kaydetti.