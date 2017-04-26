Kardemir Karabükspor'da Gaziantepspor Hazırlıkları Sürüyor

KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Cuma günü oynayacakları Gaziantepspor karşısında deplasman şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.



Kardemir Karabükspor, Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Zoran Barisic gözetiminde yapılan antrenmanda Kerim Zengin takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Barisic, Gaziantepspor'un ligin alt sıralarında bulunmasına rağmen son maçlarda iyi performans sergilediğini söyledi. Çok zor bir maç olacağını belirten Barisic, "İyi hazırlanıyoruz. Biran önce puanlar alarak kendimizi garanti altına almak istiyoruz. Deplasmandaki talihsizliğimizi kırıp iyi bir sonuç alarak evimize dönmeyi temenni ediyorum" dedi.



Performanslarının giderek daha iyiye gittiğini ancak gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Barisic, "Maçlara baktığımız zaman topla daha çok oynayan, daha fazla isabetli şut atan taraf biz oluyoruz. Ama son haftalarda gol atamamamızın oyuncularımızın kafasında da küçük bir sorun teşkil ettiğini düşünüyorum. Bir gol atsak oyuncularımızın o rahatlıkla beraber daha iyi yerlerde olacağını ben ümit ediyorum. Bir gol atsak her şey rayına oturacak" diye konuştu.



Barisic son olarak gelecek sezonun planlamasına başladıklarını da kaydetti.



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