Kardemir Karabükspor'da Galatasaray Sevinci

KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Galatasaray maçında 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yukarılara çıkarak hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" dedi.



Cumartesi günü kendi sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek ligin 2'nci yarısına 2 galibiyetle başlayan Kardemir Karabükspor'da büyük sevinç yaşanırken Başkan Ferudun Tankut, şöyle konuştu:



"Akhisar Belediyespor galibiyetini Galatasaray maçıyla taçlandırdık. Önemli eksik oyuncularımız olmasına rağmen istediğimiz oyunu oynadık. Çok güzel bir maç oldu. 3 puan almak bizi mutlu etti. Her hafta sıralamada biraz daha yukarılara çıkarak hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Teknik ekibimize ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."



Hafta sonu deplasmanda Çaykur Rizespor maçında galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade eden Başkan Tankut, "Galatasaray galibiyetinin takımda bir rehavet oluşturmaması için oyuncularımızla görüştük. Futbolcularımız bunun bilincinde. Çaykur Rizespor maçında da aslanlar gibi oynayarak istediğimiz skoru alıp dönmek istiyoruz" dedi.



Başkan Tankut ayrıca Romanya Ligi takımlarından Astra Giurgiu'nun defans oyuncusu Cristian Sapunaru'nun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti.



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