Kardemir Karabükspor'da Galatasaray Hazırlıları Başladı

Kardemir Karabükspor, ligin 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.



Hasan Doğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, koşu ve kondisyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.



Sakat olan kaleci Oleksandr Rybka ile milli takımlarda bulunan Yatabare, Abdou Razack Traore ve Poko, idmanda yer almazken sakatlığı nedeniyle bir süredir antrenmanlara çıkamayan Skulason ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. - KARABÜK