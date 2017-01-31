Kardemir Karabükspor'da Beşiktaş Mesaisi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül, 10 Şubat Cuma günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdüreceklerini söyledi.



Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın Antalya'ya gittiğini bildirdi.



Takımın 7 Şubat'ta Karabük'e döneceğini aktaran Gül, "Beşiktaş maçına Antalya'da kamp yaparak hazırlanacağız. İyi bir hazırlık döneminin ardından sahamızda ligin liderinden puan yada puanlar almak için mücadele edeceğiz. Bunu yapacak gücümüz var." diye konuştu.



Transfer çalışmaları



Devre arası transfer dönemi·nde Ukraynalı oyuncular Andriy Bliznichenko, Oleksandr Rybka ve Yevhen Seleznov'un yanı sıra bugün Rumen milli oyuncu Paul Papp'ı kadrolarına kazandırdıklarını hatırlatan Gül, transfer çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.



Gül, 25 kişilik kadrolarında çok sayıda yabancı oyuncu olduğu için Marius Silviu Alexe ve Elvis Kokalovic'i düşünmediklerini, kendilerine teklif olması halinde gönderebileceklerini de sözlerine ekledi.