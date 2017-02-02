Kardemir Karabükspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü - Karabük

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin, "Beşiktaş maçını kayıpsız geçmek istiyoruz." dedi.



Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.



Takımda güzel bir hava olduğunu ifade eden Tankut, "Kampımız güzel bir ortamda devam ediyor. Bu kamp sürecini iyi değerlendirerek Beşiktaş maçına iyi bir şekilde çıkmak istiyoruz. Gerçekten zor bir maç olacak. Bu tür büyük maçları evimizde oynamamız önemli, bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Beşiktaş maçını kayıpsız geçmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



Hazırlıklar sürüyor



Kardemir Karabükspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Kırmızı-mavili kulübün açıklamasında, Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta futbolcuların, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde kondisyon ağırlıklı çalışma yaptığı ifade edildi.



Sakatlığı süren kaleci Oleksandr Rybka ve Tanase'nin takımdan ayrı çalıştığı aktarılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülke milli takımında bulunan Abdou Razack Traore'nin idmana katılmadığı kaydedildi.