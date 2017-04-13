Kardemir Karabükspor Asbaşkanı: Daha Oynanmamış 7 Maç Var

KARDEMİR Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, "Düşme hattından uzakta da olsak daha oynanmamış 7 maç var. Hiçbir şeyin garantisi yok. İşi sağlama almalıyız" dedi.



Kardemir Karabükspor, Süper Toto Süper Ligi'nin 28'inci haftasında 21 Nisan Cuma günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.



Teknik direktör Zoran Barisic gözetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Traore ve Kerim katılmadı. Antrenman öncesi açıklama yapan Asbaşkan Gül, Kasımpaşa maçına iyi hazırlanacaklarını belirterek şöyle dedi:



"Futbol her türlü sürprize açık bir oyun. Şu anda 34 puandayız. Küme düşme hattında bulunan son 3 takım puan olarak bizden uzakta görünse de daha oynanmamış 7 maç var. Hiçbir şeyin garantisi yok. Şehir olarak, kulüp olarak, takım olarak işi sağlama almalıyız, kararlı olmalıyız. Her zaman olduğu gibi biran evvel daha iyi futbolu hedefleyip galibiyetlere uzanmalıyız. Ligi tamamlayabileceğimiz en iyi noktada tamamlamalıyız. Bunun için de hep birlikte çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. İnşallah bunu başaracağız."



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