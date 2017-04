Kardemir Karabükspor Antrenmanında Gerginlik

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor antrenmanında futbolcular Barış ile Yatabare arasında gerginlik yaşanırken, birbirlerinin üzerine yürüyen oyuncuları takım arkadaşları sakinleştirdi.



Kardemir Karabükspor Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda teknik direktör Zoran Barisic nezaretinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Antrenman sırasında defans oyuncusu Barış ile golcü oyuncu Yatabare arasında gerginlik yaşandı. Birbirlerinin üzerine yürüyen futbolcuları takım arkadaşları ve teknik heyet araya girerek sakinleştirdi. Yaşanan tartışmanın ardından futbolcular antrenmanlarına devam ettiler.



Bursaspor maçında önemli oyuncularının sakatlıkları ve kart cezalısı olmalarından dolayı oynayamayacaklarını belirten Barisic, "Bu sorunu maçta oynayamayacak oyuncularımızın eksikliğini takım halinde üstesinden gelerek atlatmak istiyoruz. Bursaspor, ligde gidişatlarından dolayı biraz baskı altında. Fakat aramızda pek de puan farkı yok. İyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Her ne kadar baskı altında olsalar da Bursaspor güçlü bir rakip. Fenerbahçe maçında nasıl oynadıysak Bursaspor maçında da aynı şekilde oynamak istiyoruz. Oradan 3 puan alarak evimize mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz" dedi.



HEDEFİMİZ İLK 10



Takımın sezon başında hedefinin ligde kalmak olduğunu hatırlatan Barisic, şunları söyledi:



"Şu an için benim hedefim ligi ilk 10 içerisinde bitirebilmek. İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz. Takımlar arasında pek uçurum yok. Her takım her takımı yenebiliyor. Sadece ilk 4 takım biraz bizden ayrı gidiyorlar. Onun dışında biz nasıl Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i yenebilecek bir durumdayken Gençlerbirliği ve Adanaspor'a da kaybetme gibi bir durumumuz söz konusu olabiliyor. Hedefimiz oyunumuzu geliştirmek, ligi ilk 10 içerisinde bitirebilmek." - K