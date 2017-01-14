Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor'u 1-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Igor Tudor'un çalıştırdığı Kardemir Karabükspor ile Tolunay Kafkas'ın ekibi Akhisar Belediyespor kozlarını paylaştı. Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Karabükspor 1-0'lık skorla kazandı.
LATOVLEVİCİ HAYAT VERDİ
Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Karabükspor'un deneyimli sol beki Lasmin Latovlevici, 80. dakikada serbest vuruştan attığı golle tabelayı değiştiren isim oldu.
Alınan bu sonucun ardından Karabükspor puanını 21 yaparken 4 hafta sonra kazanmasını bildi. Akhisar Belediyespor 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Akhisar Belediyespor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.