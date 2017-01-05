Kardemir'den Rekor Üretim

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 2016 yılında sıvı çelik üretimlerinin 2,17 milyon tona ulaştığı ve yılı yeni bir rekorla kapattığı belirtilerek, 2016 yılında toplam nihai ürün üretiminde de rekor kırıldığı bildirildi.



Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, dünya ve Türkiye çelik sektöründeki zorlu koşullara rağmen 2016 yılının, üretim faaliyetleri açısından rekor üretimlerin gerçekleştirildiği bir yıl olarak geride kaldığı belirtildi.



Açıklamada, özellikle 2002 yılından bu yana sürdürdüğü yatırımlar ile üretimlerini her yıl artıran şirketin, dünya demir çelik sektöründe önemli bir ölçüt olarak kabul edilen 2 milyon ton üretim seviyesini ilk kez 2015 yılında aştığı ve 2,15 milyon ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirdiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:



"2016 yılında sıvı çelik üretimimiz 2,17 milyon tona ulaşmış ve yıl, yeni bir rekorla kapatılmıştır. 2016'da toplam nihai ürün üretiminde de rekor kırılmış, 2015 yılında 2,04 milyon ton olan toplam nihai ürün üretimi 2016 yılında 2,08 milyon tona ulaşmıştır. Bu dönemde, maliyetlerimizi düşürerek verimliliklerimizi artırmaya yönelik gayretlerimiz üretim faaliyet sonuçlarımıza yansımış ve üretim hattımızdaki 70 ayrı üretim parametresinde rekor seviyelere ulaşılmıştır.



2017 yılı bütçesinde ise şirketimizin toplam sıvı çelik üretim hacminin daha da artarak 2,4 milyon ton/yıl seviyelerine taşınması planlanmıştır. Orta ve uzun vadede ulaşılması hedeflenen ise 3-3,5 milyon ton seviyeleridir. Filyos Liman Projesinin temelinin 9 Aralık 2016 tarihinde Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından atılmış olması da bu hedeflere ulaşma konusundaki heyecanımızı daha da artırmıştır."



Geçen yılın satışlarında 2 milyon ton sınırının ilk kez aşıldığı bir yıl olduğu aktarılan açıklamada, yan ürünler hariç 2015 yılında 1,93 milyon ton olan satış miktarının, 2016 yılında 2,06 milyon tona yükselerek rekor kırdığı kaydedildi.



Açıklamada, şirketin 2010 yılından itibaren başladığı üretim kapasitelerinin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik 1,1 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirdiği hatırlatılarak, ayrıca, çevre, toplum ve insan odaklı yatırımların eş zamanlı sürdürüldüğü bildirildi.



Son dönemde döviz kurunda yaşanan artışlara rağmen, şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) üretme kapasitesinin, sektör ortalamalarının altında kalmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kamuya açıklanmış finansallarımızdan son 5 yıl ortalamalarına bakıldığında yüzde 15'ten fazla bir FAVÖK karlılığının yakalandığı görülmektedir. Bu kapsamda, yeni devreye alıyor olduğumuz ve benzerlerine göre ayrıcalıklı teknolojilere sahip Çubuk ve Kangal Haddehanemizin de şirketimizin rekabet gücüne olumlu yansımaları olacaktır. Stratejik yatırım kapsamında yapımı süren demir yolu tekeri fabrikamızın ise 2018 yılında devreye girmesi ile ülkemiz artık kendi demir yolu tekerini üretebilir hale gelecek, bu katma değerli ürün de orta ve uzun vadede şirketimizin önemli bir varlığı olacaktır. Tüm süreçlerimizde maliyetleri düşürmek ve iyileştirmeye açık alanlarımızı belirleyerek üzerine hızla gitmek 2017 yılında da önceliğimizdir. Kardemir, yenilikçi, dünya standartlarında üretim yapan ve hizmet veren, teknolojiye ve insana yatırımı önemseyen, ekip çalışmasına inanan ve ülkemiz ekonomisine katma değer yaratan bir kuruluş olmaya devam edecektir."