Kardemir'deki Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri

Çelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) devam eden 13. dönem toplu i·ş sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Yaklaşık 3 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede 61 madde üzerinde anlaşma sağlandı." dedi.



Üngören, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl için toplam yüzde 41 zam tekliflerinin olduğunu söyledi.



Sözleşmenin 2017-2019 yıllarını kapsadığını anlatan Üngören, "Amacımız sözleşmeyi mutlu sonla ve bir an önce bitirmek. Bunun olacağına inanıyoruz. 82 ana maddeden oluşan taslak sunmuştuk. Yaklaşık 3 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede 61 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Sözleşme bittiğinde inanıyorum ki herkes mutlu olacak." diye konuştu.