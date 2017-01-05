Kardemir'de Rekor Üretim

KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Kardemir), 2016 yılında 2.17 milyon sıvı çelik üretimi ve 2.08 milyon ton nihai ürün üretimi ile rekor kırıldı.



Kardemir'den yapılan yazılı açıklamada, dünya ve Türkiye çelik sektöründeki zorlu koşullara rağmen 2016 yılında rekor üretimlerin gerçekleştiği belirtildi. 2002 yılından bu yana sürdürülen yatırımlar ile üretimin her yıl arttığına işaret eden açıklamada, dünya demir çelik sektöründe önemli bir ölçüt olarak kabul edilen 2 milyon ton üretim seviyesinin ilk kez 2015 yılında aşılarak 2.15 milyon ton sıvı çelik üretimi yapıldığına vurgu yapıldı. Açıklamada 2016 yılında sıvı çelik üretiminin 2.17 milyon tona ulaşarak yeni bir rekor kırıldığı, toplam nihai ürün üretiminde de 2.04 milyon tondan 2.08 milyon tona çıkılarak rekor kırıldığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Bu dönemde, maliyetlerimizi düşürerek verimliliklerimizi artırmaya yönelik gayretlerimiz üretim faaliyet sonuçlarımıza yansımış ve üretim hattımızdaki 70 ayrı üretim parametresinde rekor seviyelere ulaşılmıştır. 2017 yılı bütçesinde ise şirketimizin toplam sıvı çelik üretim hacmini daha da artarak 2.4 milyon ton/yıl seviyelerine taşınması planlanmıştır. Orta ve uzun vadede ulaşılması hedeflenen ise 3-3,5 milyon ton seviyeleridir. Filyos Liman projesinin temelinin 9 Aralık 2016 tarihinde Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından atılmış olması da, bu hedeflere ulaşma konusundaki heyecanımızı daha da artırmıştır."



2016'nın, satışlarda da 2 milyon ton sınırının ilk kez aşıldığı yıl olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yan ürünler hariç 2015 yılında 1.93 milyon ton olan satış miktarı, 2016 yılında 2.06 milyon tona yükselerek rekor kırmıştır. Son dönemde döviz kurunda yaşanan artışlara rağmen, şirketimizin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) üretme kapasitesi, sektör ortalamalarının altında kalmamıştır. Kamuya açıklanmış finansallarımızdan son 5 yıl ortalamalarına bakıldığında ise yüzde 15'ten fazla bir FAVÖK karlılığının yakalandığı görülmektedir. Bu kapsamda, yeni devreye alıyor olduğumuz ve benzerlerine göre ayrıcalıklı teknolojilere sahip Çubuk ve Kangal Haddehanemizin de şirketimizin rekabet gücüne olumlu yansımaları olacaktır. Stratejik yatırım kapsamında yapımı süren Demiryolu Tekeri Fabrikamızın ise 2018 yılında devreye girmesi ile birlikte, ülkemiz artık kendi demiryolu tekerini üretebilir hale gelecek, bu katma değerli ürün de orta ve uzun vadede şirketimizin önemli bir varlığı olacaktır" denildi. - K