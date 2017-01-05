Kardemir, 2016 Yılını Değerlendirdi

KARABÜK (İHA) – KARDEMİR A.Ş'den yapılan açıklama, 2016 yılının üretim faaliyetleri açısından rekor üretimlerin gerçekleştiği bir yıl olarak geri kaldığı belirtildi.



KARDEMİR A.Ş'den 2016 yılındaki faaliyetlerle ilgili yapılan açıklamada, "Dünya ve Türkiye çelik sektöründeki zorlu koşullara rağmen 2016 yılı, üretim faaliyetlerimiz açısından rekor üretimlerin gerçekleştirildiği bir yıl olarak geride kaldı. Özellikle 2002 yılından bu yana sürdürdüğü yatırımlar ile üretimlerini her yıl artıran şirketimiz, dünya demir çelik sektöründe önemli bir ölçüt olarak kabul edilen 2 milyon ton üretim seviyesini bilindiği gibi ilk kez 2015 yılında aşmış ve 2.15 Milyon ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirmişti. 2016 yılında ise sıvı çelik üretimimiz 2.17 milyon tona ulaşmış ve yıl, yeni bir rekorla kapatılmıştır. 2016 yılında toplam nihai ürün üretiminde de rekor kırılmış, 2015 yılında 2.04 Milyon ton olan toplam nihai ürün üretimi 2016 yılında 2.08 milyon tona ulaşmıştır. Bu dönemde, maliyetlerimizi düşürerek verimliliklerimizi artırmaya yönelik gayretlerimiz üretim faaliyet sonuçlarımıza yansımış ve üretim hattımızdaki 70 ayrı üretim parametresinde rekor seviyelere ulaşılmıştır. 2017 yılı bütçesinde ise şirketimizin toplam sıvı çelik üretim hacminin daha da artarak 2.4 Milyon ton/yıl seviyelerine taşınması planlanmıştır. Orta ve uzun vadede ulaşılması hedeflenen ise 3-3,5 milyon ton seviyeleridir" denildi.



"Filyos Liman Projesi heyecanımızı daha da artırmıştır"



Açıklamada Filyos Liman Projesi'nin temelinin Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılmış olmasının da hedeflere ulaşmadaki heyecanı artırdığı belirtilerek, "Filyos Liman Projesinin temelinin 9 Aralık 2016 tarihinde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından atılmış olması da, bu hedeflere ulaşma konusundaki heyecanımızı daha da artırmıştır. 2016 yılı, satışlarımızda da 2 Milyon ton sınırının ilk kez aşıldığı bir yıl olmuştur. Yan ürünler hariç 2015 yılında 1.93 Milyon ton olan satış miktarı, 2016 yılında 2.06 milyon tona yükselerek rekor kırmıştır. Bilindiği gibi şirketimiz; 2010 yılından itibaren başladığımız, üretim kapasitelerimizin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik 1,1 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirmiş ayrıca, çevre, toplum ve insan odaklı yatırımlarını da eş zamanlı sürdürmüştür. Son dönemde döviz kurunda yaşanan artışlara rağmen, şirketimizin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) üretme kapasitesi, sektör ortalamalarının altında kalmamıştır. Kamuya açıklanmış finansallarımızdan son 5 yıl ortalamalarına bakıldığında ise, yüzde 15'ten fazla bir FAVÖK karlılığının yakalandığı görülmektedir. Bu kapsamda, yeni devreye alıyor olduğumuz ve benzerlerine göre ayrıcalıklı teknolojilere sahip Çubuk ve Kangal Haddehanemizin de şirketimizin rekabet gücüne olumlu yansımaları olacaktır. Stratejik yatırım kapsamında yapımı süren Demiryolu Tekeri Fabrikamızın ise 2018 yılında devreye girmesi ile birlikte, ülkemiz artık kendi demiryolu tekerini üretebilir hale gelecek, bu katma değerli ürün de orta ve uzun vadede şirketimizin önemli bir varlığı olacaktır. Tüm süreçlerimizde maliyetleri düşürmek ve iyileştirmeye açık alanlarımızı belirleyerek üzerine hızla gitmek 2017 yılında da önceliğimizdir. Kardemir; yenilikçi, dünya standartlarında üretim yapan ve hizmet veren, teknolojiye ve insana yatırımı önemseyen, ekip çalışmasına inanan ve ülkemiz ekonomisine katma değer yaratan bir kuruluş olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK