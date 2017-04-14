Kardelen, Almanya'da Kestane Şekerini Tanıttı

Bursa'nın meşhur lezzeti kestane şekerini dünya sofralarına taşıyan İlka Şekerleme, gıda, yiyecek ve içecek sektörünün buluştuğu Hamburg Fuarı'nda görücüye çıktı.



Üç gün süreli fuarda stant açan İlka Şekerleme, binlerce ziyaretçisine kestane şekeri ikram ederken, büyük takdir topladı. Almanya'nın Hamburg şehrinde 4-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenen WTCE (World Travel Catering & Onboard Services Expo) Fuarı'na, gıda, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren firmalar katıldı. Fuara, Türkiye'den katılan firmalar arasında Bursalı kestane şekeri üreticisi İlka Şekerleme de vardı.



Yurtiçinde Kardelen ve Yaylacık, yurtdışında ise Cardelion markasıyla kestane şekeri üreten İlka Şekerleme, yiyecek ve içecek sektörünün kalbinin attığı Hamburg Fuarı'nda da ilgi gördü. Kardelen'in standını gezenler arasında, Türkiye'nin Hamburg Ticaret Ataşesi Tülay Uyanık, Hamburg Konsolos'u Fatih Ak ve Türk Hava Yolları Teknik Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel de vardı.



Stant ziyaretinde ikram edilen kestane şekerinden tadan Türk yetkililer, Hamburg Fuarı'nda başarılı bir sunum yaparak Bursa'nın yerel lezzetini dünyaya tanıtan firma yetkililerini kutladılar. Ziyaret sonrası açıklama yapan Türkiye Hamburg Ticaret Ataşesi Tülay Uyanık, İlka Şekerleme'nin başarılarını takdir ettiğini belirterek İlka Şekerleme ve diğer Türk firmalarının Almanya pazarında etkili olması için her zaman destek olacaklarının altını çizdi.



İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, mümkün olduğunca sektörel fuarlara iştirak ederek kestane şekerini tanıttıklarını söyledi. İç pazarın yanı sıra Ortadoğu, Amerika ve Avrupa pazarlarında da yer edinmek istediklerin belirten Akgün, fuarlarda ilgi görmelerinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Fuarda ürün tanıtımlarının yanı sıra ikramlarda bulunarak ziyaretçilerde sempati oluşturduklarını kaydeden Akgün, ikili görüşmelerle ticari bağlantılarını güçlendirdiklerini sözlerine ekledi. - BURSA