Kardashian'ın Uğradığı Soygunla İlgili 10 Kişi Hakkında İddianame Hazır





Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın uğradığı soygunla ilgili gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı. Söz konusu zanlılardan beşi, hırsızlık olayında doğrudan rol oynamakla suçlanıyor.



Polis, soygunun fikir babasının 61 yaşındaki 'Eski Ömer' lakaplı Ömer Ait Khedache olduğu kanısında.



Olay yerinde parmak izi bulunan Khedache'ın avukatı Jean-Yves Lienard, zanlının bu delilleri kasten bırakıp bırakmadığı sorusunun kafaları karıştırdığını ima etti.



Lienard "En usta hırsızlar bile bilir ki, olay yerinde DNA örneğinizi bırakmak sizin sonunuza hazırlar, o yüzden bu olayda 'kendini ele verme niyeti var mıydı' diye düşünüyor insan. Yoksa eldiven takardınız öyle değil mi?" diye konuştu.



Üç ay önce Kim Kardashian'ın Paris'teki otel odasını basan polis üniformalı soyguncular ünlü yıldızı banyoya kilitlemiş, soygunda Kardashian'ın 9 milyon Euro değerindeki mücevherleri çalınmıştı.



Polisin olayla ilgili düzenlediği baskınlarda 250 bin euro ele geçirildi ancak mücevherler halen kayıp.



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