Kardan Yolu Kapanan Mahalledeki Hasta Kurtarıldı

Rize'de kardan yolu kapanan mahallede rahatsızlanan genç kız, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.



Balsu Mahallesi'nde yaşayan Dilara Suyabatmaz'ın (18) kol ağrısı ve kalp sıkışması şikayetleri üzerine babası İsmail Suyabatmaz, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.



İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri, yolu kardan kapanan mahalleye ulaşımda zaman kaybı yaşanmaması için kar paletli ambulans ile UMKE personelini görevlendirdi.



Yoğun kar nedeniyle engebeli araziyi aşmakta zorluk çeken UMKE aracına, yolun bir bölümünden sonra zincir takıldı. Ardından yeniden harekete geçen ekipler, Suyabatmaz'ın bulunduğu eve ulaştı.



Ekipler, burada ilk müdahaleyi yaptıkları genç kızı hastaneye ulaştırmak için harekete geçtiklerinde, bir aracın yolda kaldığını fark etti. Bunun üzerine ekipler, aracı çelik halat yardımıyla çekerek yolu açtı.



Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından genç kız, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Suyabatmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Baba İsmail Suyabatmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının rahatsızlanması üzerine yardım istediğini belirterek, "Ambulans göndereceklerini söylediler. Yolumuzun kapalı olduğunu, normal araçla buraya ulaşmalarının zor olduğunu söyledim. Onlar da kar ambulansıyla geldi. Allah devletimizden razı olsun. Zor durumda imdadımıza yetiştiler." dedi.