Kardan Kapanan Yolları Özel İdare Açıyor, Kar Tekrar Kapatıyor

19 ilçesi, bin 64 köyü bulunan Kastamonu, son yılların en sert kışlarından birisini yaşıyor. Soğuk hava ve yağan kar özellikle ulaşımda zaman zaman aksamalara sebep verirken kırsal kesimde yaşayan vatandaşların imdadına ise 24 saat özveriyle çalışan İl Özel İdaresi ekipleri yetişiyor.



Sorumluluk sahasındaki 9 bin 354 kilometre yol ağında karla mücadele çalışmalarını sürdüren Özel İdare ekipleri, tüm olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız çalışmaya devam ediyorlar.



Kastamonu'da vardiyalı bir şekilde 24 saat esasına gören çalışan Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yolları açmasına rağmen tekrar yağan kar açılan tüm yolların tekrardan kapanmasına sebep veriyor.



Yetkililer, İl genelinde bin köy ve bunlara bağlı mahallelerde 9 bin kilometre yolda kar mücadelesi gerçekleştiğini, devamlı yağan kar ve rüzgarın 'eskin' yapması yüzünden her köyü en az 4 kez ulaşıma açtıklarını ve toplamda 35 bin 500 kilometreye ulaştıklarına dikkat çekti.



Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bölgelerde çalışmaları yerinde inceleyen Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, yolu açılan köydeki vatandaşlarla bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.



Yürütülen çalışmaları yerinde gören İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, "Kastamonu, Türkiye'de önemli bir coğrafyaya sahip. 9 bin 354 kilometrelik yol ağıyla Türkiye'de üçüncü sırada yer alıyor. Batı Karadeniz'in yüksek rakımlı coğrafyaya sahip illerinden birisi oluyor. Dolayısıyla çok işimiz var. İşimizin kış ayında özellikle çoğunluğu karla mücadele şeklinde geçiyor. Biz de Hatipli Köyü ile Köseoğlu Köyü arasında yürütülen karla mücadele çalışmalarını denetlemek üzere buraya geldik. Bu sene kış ilimize erken geldi. Yaklaşık 1 aydır karla mücadele çalışması yapıyoruz. Biz, bu konuda hem tecrübeliyiz hem de güçlüyüz. Allah'ın izniyle ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmıyor. Zaman zaman günlükte olsa bazı kısımlar yol, kardan dolayı kapan köy yollarımız oluyor. Bu bizim için en fazla 24 saatlik zaman kaybı oluyor. Biz, 24 saat içerisinde kapanan köy yolu bırakmıyoruz. Dün (11 Ocak 2017) 667 köy yolumuz kapalıyken, bugün 300'lere kadar kapalı köy yolu sayımız düştü. Kar yağmazsa yarın, bu kapalı köy yolu sayısı 50'ye, 100'e kadar düşecektir. Yoğun bir şekilde çalışmamız devam ediyor. Bu konuda makine parkurumuz, elemanlarımız, Özel İdare ekibi olarak biz, hem tecrübeliyiz hem de güçlüyüz. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor" dedi.



Özel İdarenin bugüne kadar ortalama 200 tona yakın akaryakıt harcadığını açıklayan Karahasan, "150 parça iş makinesiyle yaklaşık 200 kişilik bir ekiple karla mücadele çalışması yapıyoruz. Herhangi bir şekilde aksayan bir durumumuz yok. Günü birlik ufak tefek aksaklıklar yaşıyoruz ama bu, bizi etkilemiyor. Biz, yoğun bir şekilde 24 saat esasına göre karla mücadelemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.



Özel İdare ekiplerine yollarını açtıkları için teşekkür eden Hatipli Köyü sakinlerinden İrfan Kuşçu ise, "Devletimizden Allah razı olsun. Yollarımızı açıyor. Ulaşımımız devamlı açık oluyor. Kar yağdığı zaman, fırtına estiği zaman bile yolumuz açık kalıyor" şeklinde konuştu.



Köylerine her yıl yaklaşık 1 metre yüksekliğinde kar yağdığını belirten Kuşçu, "Buna rağmen köyümüzün yolu en fazla 1 gün kapalı kalıyor. Ekipler, yolumuzu devamlı açıyor. Köyümüzde taşımalı eğitim var. Öğrencileri, Kaşçılar Köyüne götürüyoruz. Buradan da biz, ihtiyacımızı gidermek için şehre iniyoruz. Bazen öğrenciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle erken çıkıyor. Öğrencilerimizi alıp köye getiriyoruz. Araçlarımız, bazen çıkmıyor. Yerine göre zincir takıyoruz. Çok kar yağdığı zamanda traktör ile araçlarımızı çekiyoruz. Bizde elimizden gelen imkanları kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Yollarını açtıkları için Özel İdare ekiplerine teşekkür eden Hatipli Köyü Muhtarı Remzi Tekeoğlu da, "Özel İdare ekiplerimizden Allah razı olsun, Valiliğimize teşekkür ediyoruz. Şuan için yollarımız açık, ekipler güzel çalışıyor" dedi.



Şimdiye kadar 35 bin kilometre köy yolu ulaşıma açıldı



Kastamonu İl Özel İdaresi, son 15 yılın en çetin geçen kış şartlarına rağmen şimdiye kadar toplam 35 bin 500 kilometre yolu ulaşıma açtı. Buna göre ekipler, merkezde 4 bin 159, Abana'da 187, Ağlı'da 748, Araç'ta 2 bin 815, Azdavay'da 3 bin 513, Bozkurt'ta bin 895, Cide'de 2 bin 215, Çatalzeytin'de bin 568, Daday'da 2 bin 566, Devrekani'de 2 bin 776, Doğanyurt'ta bin 348, Hanönü'nde 865, İhsangazi'de bin 170, İnebolu'da bin 444, Küre'de 2 bin 541, Pınarbaşı'nda 860, Seydiler'de 845, Şenpazar'da 965, Taşköprü'de bin 976 ve Tosya'da 986 olmak üzere toplam 35 bin 500 kilometre köy yolunu ulaşıma açtı.



Tüm çabalara rağmen hala 101 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor



Kastamonu İl Özel İdaresi'nin tüm çabalarına rağmen aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle hala 101 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Bu kapsamda merkezde 2, Araç'ta 25, Azdavay'da 5, Bozkurt'ta 2, Daday'da 5, Devrekani'de 6, İhsangazi'de 7, İnebolu'da 4, Küre'de 7, Seydiler'de 7, Taşköprü'de 24 ve Tosya'da 7 olmak üzere kapalı bulunan toplam 101 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor. - KASTAMONU