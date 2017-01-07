Kardan Heykeller Sergisi' Açıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 100 kamyon kar kullanılarak yapılan "Kardan Heykeller Sergisi", Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından ziyarete açıldı.



Arslan ve Kılıç, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, Atatürk Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kafkas Üniversitesindeki (KÜ) öğretim görevlilerince yapılan ve Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan 90 bin şehidi temsil eden heykellerin üzerindeki Türk bayrağını toplandı, alana karanfil bıraktı.



Kars Valisi Rahmi Doğan, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beğribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'ın da katıldığı açılışa, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit ya da gazi olanların yakınları ile çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.



Bakanlar Kılıç ile Aslan'ın, açılış öncesi Kars'taki Ebul Hasan Harakani Hazretleri Türbesi, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etmeyi planladığı ancak kente geldikleri uçağın sis sebebiyle Erzurum'a inmesi yüzünden bu programların iptal edildiği öğrenildi.