Kardan Heykelle Türkiye'yi ABD'de Temsil Etti

Kocaeli Üniversitesi (KKOÜ) Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Ceyhun Konak, yaptığı kardan heykelle ABD'nin Kolorado eyaletinin Denver kentinde düzenlenen 27. Uluslararası Breckenridge Kar Heykel Sempozyumu'na katıldı.



Konak, yaptığı açıklamada, Einstein'ın fizik teorisinden esinlenerek tasarladığı "Wormholes of Universe" isimli projenin jüri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde 24-29 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılmaya hak kazandığını belirterek, "Hazırladığım proje sayesinde bu köklü etkinliğin tarihinde ilk kez Türkiye temsil edildi." dedi.



Etkinliğe, ABD, Meksika, İngiltere, Almanya, İtalya, İsveç, İzlanda, Finlandiya, Çin, Moğolistan ve Hindistan'dan 16 sanatçı ekibinin katıldığını aktaran Konak, Kocaeli Üniversitesi BAP Komisyonunun da desteğini alarak katıldığı etkinlikte, Türkiye ekibini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Doç. Dr. Bülent Çınar'la oluşturduklarını bildirdi.



Konak, beraber ürettikleri eserin, etkinliği takip eden binlerce sanatseverin beğenisini kazandığını aktararak, etkinlik alanını gezen izleyicilerin sorularını cevaplayarak Türkiye'nin kültürel ve sanatsal tanıtımına katkıda bulunduklarını belirtti.



Konak, dünyada kar ve buz heykel alanında gerçekleştirilen birçok büyük organizasyona katıldığını ve eserleriyle Türkiye'yi temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını, ileride gerçekleştirilecek etkinlikler için proje çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.



Fransa, ABD ve Rusya'da ocak ayında yeni çalışmalara imza attığını bildiren Konak, "Amerika'da etkinlik alanına girerken İstiklal Marşımız okundu. Amerikalıların yoğun ilgisi vardı. Çok gururlandık." ifadesini kullandı.



Etkinliğin sıfırın altında 5 derecede gerçekleştirilebildiğini, dünyada bu alanda çalışmaların arttığına işaret eden Konak, buz ve kardan yapılan heykellerin görsel bir şölen sunduğunu ve bir buz heykelin bir haftada tamamlanabildiğini dile getirdi.