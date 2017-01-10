Kardan Gelin ve Damat Yaptılar

Tokat'ta beş esnaf kardan damat ve gelin yaptı.



Kardan gelin ve damat yapan Dursun Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat'ta iki gündür kar yağışını etkili olduğunu söyledi.



Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde kardan damat ve gelin yaptıklarını anlatan Özer, "Dün arkadaşlarla kar topu oynarken aklımıza geldi. Esnaflar olarak kardan gelin ve damat yapmak istedik." dedi.



2 saatlik bir çalışmanın ardından kardan gelin ve damat yaptıklarını belirten Özer, şöyle konuştu:



"10 kişi kardan gelin ve damat yapmak için çalıştık. Buraya gelin ve damata para takarak fotoğraf çektirenler oldu. Fotoğraf çektirmek için sıraya