Kardan Etkilenen Sokak Hayvanlarına Yem

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem bırakıldı.



Bingöl Belediyesi, kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de çalışma yürütüyor.



Belediye Başkanı Yücel Barakazi, karla mücadele çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanları için de her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışma yürüttüklerini belirtti.



Ekiplerin sokak hayvanlarına ve kuşlara kent merkezinin farklı noktalarına yiyecek ve yem bıraktığını ifade eden Barakazi, "Doğaya bıraktığımız yem ve yiyeceklerin sokak hayvanlarının yaşamını kolaylaştırdığını görmek bizleri mutlu ediyor. Yaşamak her canlının hakkıdır. Bingöl Belediyesi olarak zor kış şartlarında yeterli besinleri bulunmayan canlılara destek olmaya devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.