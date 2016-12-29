Kardan Deveye Büyük İlgi

Kırıkkale'de esnafın yaptığı 2 metre yüksekliğindeki kardan deve çocukların ilgi odağı oldu.



Kar yağışı, şehir merkezini beyaz bir örtüyle kaplarken, bunu fırsat bilen vatandaşlar kardan çeşitli heykeller yaparak ilginç görüntülere imza attılar. Zafer Caddesindeki bir grup esnaf, işyerlerinin önüne kardan deve yaptı. Yoldan geçen yayaların cep telefonları ile fotoğraf çektirdiği kardan deveye kimi aileler ise çocuklarını bindirerek günün anısına görüntülere imza attılar.



Uzun zamandır kar yağışını özlemle beklediklerini ifade eden işyeri sahibi Abdulkadir Kutluca, "Caddenin ve işyerlerimizin önünün karla dolduğunu görünce, deve yapmak fikri aklıma geldi. Diğer esnaflarla birlikte yaklaşık 2,5 saat süren bir çalışma ile devemizi tamamladık. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bazıları hatıra fotoğrafı çekindi. Daha önceden de geçtiğimiz sene bir inek ve ondan önceki sene ise kardan gelin ile damat yaparak, arkadaşlarla nikahlarını kıymıştık" dedi. - KIRIKKALE