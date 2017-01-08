Kardan Adamdan Sürücülere Uyarı

Sakarya'da vatandaşlar yaptıkları kardan adamın koluna, 'Sevdikleriniz için yavaş gidin' uyarısı astı. Kardan adam yoldan geçen sürücülerin de dikkatini çekiyor.



Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çevreyolu Kuzey Terminali önünden geçen sürücüler, kardan adamın uyarısı ile karşılaşıyor. Bölgede bulunan esnaf tarafından yapılan kardan adamın koluna, 'Sevdikleriniz için yavaş gidin' uyarısı asıldı. İlginç uyarı sürücülerin dikkatini çekmeyi başardı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. Karşılarında kendilerini uyaran kardan adamı gören sürücüler ise kısa süreli şaşkınlık yaşıyor. Vatandaşlar ise ilginç uyarı karşısında gülmekten kendilerini alamıyor. - SAKARYA