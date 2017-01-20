Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen "Kardan Adam Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu.



Kırklareli merkez ve ilçelerinde ay başından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu doğal güzelliğe ilişkin Kırklareli merkez ve ilçe okullarının katılımıyla "Kardan Adam Yarışması" düzenlendi.



Öğrenci ve veliler evlerinin önünde, bahçelerinde veya okul bahçesinde bol miktarda bulunan kardan gerek bireysel gerekse takım çalışması ile kendine özgü yaptıkları kardan adam fotoğraflarını İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdiler.



Kırklareli'nde bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelecek yıllarda da geleneksel olarak düzenlenmesi istenen yarışmaya öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğrencilerin büyük çaba göstererek marifetlerini sergiledikleri yarışma neticesinde birbirinden başarılı ve güzel çalışmalar ortaya konuldu. Yarışmaya katılan öğrencilerin göndermiş oldukları fotoğraflar İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmesi sonucunda, 20 Ocak 2017 Cuma günü düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım tarafından verildi.



Yarışmada, birinciliği, Lüleburgaz İstiklal İlkokulu 2C Sınıfı öğrencileri Arda Keskin, Selen Aydın, İsmail Yağız Çakal, Duru Aslan, Muhammed Enes Körpe, Nurten Arın Köksal, Hayat Tuğlar paylaşırken, ikinci Merkez Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu 3B sınıfından Efe Kılıç, üçüncüler ise, Merkez Fahri Kasapoğlu Ortaokulu 6B-7B Sınıfı öğrencileri Emir Çolak, Berat Tunçkılıç oldu.



Yapılan etkinlikle öğrencilerin moral ve motivasyonlarının artırılması, öğrencilerin ekip çalışması yaparak sosyal etkinliklere katılmalarının sağlanması, doğayı tanıma ve sevmelerine katkıda bulunmalarının amaçlandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, "Öğrencilerimiz kişisel ve ekip olarak birbirinden ilginç kardan adam yaptılar, kişisel ve ekip olarak çaba gösterip, marifetlerini sergilediler, katılan bütün öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KIRKLARELİ