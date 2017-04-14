Kardan Adam ile Kar Tanesi

Kış gelmiş, kar yağmış.

Kardan Adam ile Kar Tanesi

Kış gelmiş, kar yağmış. Çocuklar sevinç çığlıklarıyla kartopu oynayıp Kardan Adam yapmaya başlamışlar.

Kardan Adam yapıp bitirince de başka oyunlara dalmışlar. Kardan Adam gün boyu çocukları izlemiş. Akşam olup da çocuklar evlerine girince yalnızlıktan sıkılmış. Çevredeki evlere bakıp bakıp iç çekmiş.

Akşamları, çocuklarla onların evlerinde olmayı dilemiş. Ama bunu yalnızca Kar Perisi gerçekleştirebilirmiş.

Sonra da… Bakalım neler olmuş ?

İyi seyirler..

 

YAZAN : Figen ÇAKMAKOĞLU

YÖNETEN : Ali Nihat YAVŞAN

ÇEVRE TASARIM : Figen ÇAKMAKOĞLU

KOSTÜM TASARIM : Güneş ÇAKMAKOĞLU

OYNAYANLAR

Ali Nihat YAVŞAN

Gülşah ÇAKMAKOĞLU

Öykücan YAVŞAN

Duru YAVŞAN

Asal ÇAPAR

Derin ÜNDEŞ

Bilgi: Yerler Numarasızdır.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Tiyatro Pembe Kurbağa

Mekan Adresi : Büklüm sokak No: 8/11

Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Kardan Adam ile Kar Tanesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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