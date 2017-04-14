Kardan Adam ile Kar Tanesi
Kış gelmiş, kar yağmış.
Kış gelmiş, kar yağmış. Çocuklar sevinç çığlıklarıyla kartopu oynayıp Kardan Adam yapmaya başlamışlar.
Kardan Adam yapıp bitirince de başka oyunlara dalmışlar. Kardan Adam gün boyu çocukları izlemiş. Akşam olup da çocuklar evlerine girince yalnızlıktan sıkılmış. Çevredeki evlere bakıp bakıp iç çekmiş.
Akşamları, çocuklarla onların evlerinde olmayı dilemiş. Ama bunu yalnızca Kar Perisi gerçekleştirebilirmiş.
Sonra da… Bakalım neler olmuş ?
İyi seyirler..
YAZAN : Figen ÇAKMAKOĞLU
YÖNETEN : Ali Nihat YAVŞAN
ÇEVRE TASARIM : Figen ÇAKMAKOĞLU
KOSTÜM TASARIM : Güneş ÇAKMAKOĞLU
OYNAYANLAR
Ali Nihat YAVŞAN
Gülşah ÇAKMAKOĞLU
Öykücan YAVŞAN
Duru YAVŞAN
Asal ÇAPAR
Derin ÜNDEŞ
Bilgi: Yerler Numarasızdır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Tiyatro Pembe Kurbağa
Mekan Adresi : Büklüm sokak No: 8/11
Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Kardan Adam ile Kar Tanesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır