Kış gelmiş, kar yağmış. Çocuklar sevinç çığlıklarıyla kartopu oynayıp Kardan Adam yapmaya başlamışlar.



Kardan Adam yapıp bitirince de başka oyunlara dalmışlar. Kardan Adam gün boyu çocukları izlemiş. Akşam olup da çocuklar evlerine girince yalnızlıktan sıkılmış. Çevredeki evlere bakıp bakıp iç çekmiş.



Akşamları, çocuklarla onların evlerinde olmayı dilemiş. Ama bunu yalnızca Kar Perisi gerçekleştirebilirmiş.



Sonra da… Bakalım neler olmuş ?



İyi seyirler..







YAZAN : Figen ÇAKMAKOĞLU



YÖNETEN : Ali Nihat YAVŞAN



ÇEVRE TASARIM : Figen ÇAKMAKOĞLU



KOSTÜM TASARIM : Güneş ÇAKMAKOĞLU



OYNAYANLAR



Ali Nihat YAVŞAN



Gülşah ÇAKMAKOĞLU



Öykücan YAVŞAN



Duru YAVŞAN



Asal ÇAPAR



Derin ÜNDEŞ



Bilgi: Yerler Numarasızdır.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tiyatro Pembe Kurbağa



Mekan Adresi : Büklüm sokak No: 8/11



Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Kardan Adam ile Kar Tanesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır