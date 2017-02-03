Kardak Krizinin 21. Yılı

Türk ve Yunan güvenlik güçleri, olumsuz hava koşullarına rağmen, Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bir bölgede güvenlik tedbirlerini beşinci günde de sürdürüyor.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir askeri gemi, Bodrum-Turgutreis ve Akyarlar açıklarında hem yasa dışı geçişe engel olmak hem de Kardak kayalıklarını izlemek amacıyla beklerken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar da Kardak kayalıklarına yakın bir bölgede nöbet tutup, devriye yapıyor.



Kardak krizinin 21. yılında bölgede bekleyişlerini sürdüren Türk güvenlik güçleri, son dört gündür sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan güçlerinin, muhtemel yeni ihlallerini önlemek için tedbirlerini devam ettiriyor.



Sahil Güvenlik birimleri ayrıca, bölgede avlanan bazı Türk balıkçı teknelerini de yakın seyrederek denetliyor. Yunan Sahil Güvenlik botu da Türk balıkçılara yakın bölgede devriye yapıyor.



Sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak ve rüzgar nedeniyle Turgutreis'in Kadıkalesi mevkisinde konuşlanan bazı ulusal haber kanalları ile ajans muhabirleri de zor şartlarda görev yapıyor.