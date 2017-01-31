Karda Yüzen Genç

Bartınlı gencin eksi 3 derece soğukta şortunu giyip kara balıklama dalması izlerken bile titretiyor.



Bartınlı genç Güngör Görgün, Arıt'ın Balat köyünde yarım metreyi bulan karda -3 derece soğuğa aldırmadan üzerinde sadece şortu ile kara atlayarak yüzmeye çalıştı.



Üzerindeki elbiseleri çıkartıp şortunu giyerek denize girer gibi beyaz karların içerisine balıklama atlayan genç, soğuğa aldırmadı. Bartınlı genç, eğlence olsun diye kar banyosu yaptığını dile getirdi. - BARTIN