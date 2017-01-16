Karda Yiyecek Bulamayan Köpeklere Köylüler Sahip Çıktı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile yiyecek bulamayan köpeklere köylüler sahip çıktı.



Tokat'ın Reşadiye ilçesi Hebüllü köyünde yoğun kar yağışı nedeni ile yem bulmakta zorlanan köpeklerin imdadına köylüler yetişti. Yöre sakinlerinden Halit Arslan köylülerle birlikte belirledikleri bir noktada kar temizliği yaparak yem kutusu yerleştirdi. Duvara bir uyarı notu asan Halit Aslan, camiye, komşuya, kahveye giderken vatandaşlardan oluşturdukları yemliğe yiyecek bırakmalarını istedi. Arslan, köpeklere sürekli burada yem bulunduracaklarını, aç kalan hayvanların bu şekilde beslemeyi arzu ettiklerini söyledi. Sokak köpeklerinin yemliğe dökülen yiyecekten yemek için adeta birleri ile yarışması ise kameraya yansıdı. Açlıkla baş başa kalan köpekler köylülerin çalışması sayesinde karınlarını doyurabilirken, uygulamanın örnek olması bekleniyor.



Öte yandan kar altına kaderlerine terk edilen ve köyde rastlanan sahipsiz atlar ise yapılan arama çalışmalarına rağmen henüz izlerine rastlanamadığı öğrenildi. - TOKAT